Özgür Özel-Erdoğan görüşmesi sona erdi! İşte görüşmeden öne çıkan detaylar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelmişti.

Yerel seçimlerin ardından gerçekleştirilen görüşmede pek çok önemli konu başlığı liderler arasında masaya yatırılmıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP'nin ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti.

2. GÖRÜŞME CHP'NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyarette bulunmak üzere bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler. Liderler daha sonrasında içeri geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüştü. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Erdoğan ile CHP Genel Merkezi'ne, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSLU BAYRAK ASILDI

Öte yandan, CHP Genel Merkezinin önündeki bayraklar arasına, Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak da asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti.