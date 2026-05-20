Özgür Özel hakkında mahkeme kararı açıklandı!
Özel'in geçtiğimiz yıl parti genel merkezinde yaptığı açıklamaların ardından açılan manevi tazminat davasında mahkeme nihai kararını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkemenin, Özel'i 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini bildirdi.
Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde gerçekleştirdiği konuşmadaki beyanları nedeniyle hukuk yoluna başvurduklarını anımsattı.
MAHKEMENİN GEREKÇESİ
Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "haksız ithamlar" bulunması gerekçesiyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığını belirtti.
Davanın karara bağlandığını kaydeden Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
"Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir."