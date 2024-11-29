Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bugün yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bazı ifadeler kullanmıştı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özgür Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.