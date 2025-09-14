Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde kritik görüşme

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sayın Erdoğan, aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere ve vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında. Şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor.”

"AK PARTİ’YE KATILMA TEKLİFİ YAPILDI"

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen Özel, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmadan önce AK Parti’ye katılma teklifleri aldığını belirtti.

Özel, “Belediye Başkanımızın eşi yanındayken ‘AK Parti’ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz’ teklifini aldı. Daha önce de üç kez davet edilmişti. Katılmayı reddedince gözaltına alındı” dedi.

"BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ’YE KATILDI"

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hakkında da konuşan Özel şunları söyledi:

“Beykoz Belediye Başkanı tutukluyken serbest kaldı. Belediye başkan vekilimiz bize ‘Başkan AK Parti’ye geçecek ve görevine iade edilecek’ dedi. Bu sözden kısa süre sonra başkan yeniden tutuklandı. Dün ise bu açıklamayı yapan vekil AK Parti’ye katıldı, rozet takıldı.”

Özel, ayrıca CHP İstanbul İl Kongresi’ne kayyum atanmasına gerekçe gösterilen ses kayıtlarının güvenilir olmadığını, konuşanlardan ikisinin CHP’den istifa ettiğini, birinin AK Parti’ye katıldığını diğerinin ise dışarıdan destek verdiğini belirtti.

"MANAVGAT’TA HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmayla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülere de değinen Özel, “Yolsuzluk ortaya çıkar çıkmaz gereğini yaptım. ‘Hırsızın partisi olmaz’ dedim. O görüntülerin mizansen olduğunu ortaya koyduk. Arkadaşlarımız 32 saatlik kayıtları inceleyerek baklava kutusunun polislerce yerleştirildiğini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: "HALKIN İRADESİNE OPERASYON YAPILIYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, “Halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklandığı ya da tehditle parti değiştirmeye zorlandığı bir süreç yaşıyoruz. Bu sadece muhalefete değil, doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.