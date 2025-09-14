Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde kritik görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde kritik görüşme
Yayınlanma:

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ifadelerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sayın Erdoğan, aslında vatandaşın her şeyin farkında olduğunun, bunun anketlere ve vatandaşlara sorulan sorulara yansıdığının farkında. Şimdi bu farkındalığı ortadan kaldırmaya çalışıyor.”

"AK PARTİ’YE KATILMA TEKLİFİ YAPILDI"

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen Özel, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmadan önce AK Parti’ye katılma teklifleri aldığını belirtti.
Özel, “Belediye Başkanımızın eşi yanındayken ‘AK Parti’ye katılırsanız operasyonu engelleyebiliriz’ teklifini aldı. Daha önce de üç kez davet edilmişti. Katılmayı reddedince gözaltına alındı” dedi.

"BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ’YE KATILDI"

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hakkında da konuşan Özel şunları söyledi:
“Beykoz Belediye Başkanı tutukluyken serbest kaldı. Belediye başkan vekilimiz bize ‘Başkan AK Parti’ye geçecek ve görevine iade edilecek’ dedi. Bu sözden kısa süre sonra başkan yeniden tutuklandı. Dün ise bu açıklamayı yapan vekil AK Parti’ye katıldı, rozet takıldı.”

Özel, ayrıca CHP İstanbul İl Kongresi’ne kayyum atanmasına gerekçe gösterilen ses kayıtlarının güvenilir olmadığını, konuşanlardan ikisinin CHP’den istifa ettiğini, birinin AK Parti’ye katıldığını diğerinin ise dışarıdan destek verdiğini belirtti.

"MANAVGAT’TA HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmayla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülere de değinen Özel, “Yolsuzluk ortaya çıkar çıkmaz gereğini yaptım. ‘Hırsızın partisi olmaz’ dedim. O görüntülerin mizansen olduğunu ortaya koyduk. Arkadaşlarımız 32 saatlik kayıtları inceleyerek baklava kutusunun polislerce yerleştirildiğini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: "HALKIN İRADESİNE OPERASYON YAPILIYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, “Halkın oylarıyla seçilen başkanların ya tutuklandığı ya da tehditle parti değiştirmeye zorlandığı bir süreç yaşıyoruz. Bu sadece muhalefete değil, doğrudan Türk halkının iradesine yönelik bir operasyondur. Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan dikkat çeken açıklama: "Özel kanun çıkarılmalı"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan dikkat çeken açıklama: "Özel kanun çıkarılmalı"Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

chp ümit özdağ
Günün Manşetleri
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Kız ortaokulu duyurusu siteden çekildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 14 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri
RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki