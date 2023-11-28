Özgür Özel Kışkırtıcılığı Üst Seviyeye Taşıdı

Kürt vatandaşların Türkiye'de eşit olmadığını iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez kışkırtıcılığı Aleviler üzerinden yürüttü. Özel, “Camiler ibadethane kabul ediliyor ama Alevilerin cemevleri ibadethane sayılmıyor. Aleviler de bu ülkede daha az eşittir” sözlerini sarf etti. CHP Genel Başkanı'ndan dağılan altılı masaya ise yerel seçimde ittifak çağrısı geldi.

Türk- Kürt ayrımına devam etti, bu kez Alevi-sünni kışkırtması yaptı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Kürtlerin Türkiye'de eşit haklara sahip olmadığı yönündeki iddialarını sürdüren Özel, kışkırtıcı söylemlerini bir üst seviyeye taşıdı. Alevi yurttaşlar üzerinden provokatif açıklamalar yapan Özel, terör örgütü PKK'ya destek verdiği için soruşturma açılan ve görevine son verilen HDP'li belediyelere de sahip çıkarak, kayyumları hedef aldı.



Özgür Özel'den dağılan atılı masaya ise yerel seçimler için ittifak çağrısı geldi.



Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan tartışmaya da değindi Özel. Yargıtay'ı hedef alan Özel, eylemsellik sürecini artıracaklarını söyledi.



Özel, İzmir Alsancak'ta geçen hafta sonu ortaya çıkan bu görüntülere rağmen CHP'li belediyelerin alt yapısını savundu. Ankara ve İstanbul'da da benzer görüntüler yansımıştı.





