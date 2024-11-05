Özgür Özel, Mardin'de DEM Parti'nin otobüsüne bindi! CHP ile DEM Parti, Mardin'de el ele verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kente gelerek belediye binası önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

DEM Parti otobüsüne çıkan Özgür Özel, Türk’e yine övgüler dizdi, kayyuma tepki gösterdi.

Özgür Özel, "Ahmet Türk, 50 yıl önce ben doğmadan siyasette olan bu kişi, siyasette, Türkiye siyasetinde diyaloğu temsil eden, barışı temsil eden, kardeşliği temsil eden, çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Kayyum atama meselesinde nereye atarsan ata, Hakkâri’de yanlıştı, Esenyurt'ta yanlış, Halfeti'de yanlış, Batman'da, burada da yanlıştır. Be Allah’ın adamı, devlet aklı diyorsun, bütün Türkiye’ye kayyum atasan, buna aklın öyle kesse, buna hakkın olsa ki hiçbirine yok, Ahmet Türk’e gelince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil. Hem bir yandan dönüp adına sorun demediğin bir şeye çözüm arayacağına ikna edeceksin hem de 'Türkiye'de siyasette barışı kim savunur?’ denildiğinde akla gelen ilk ismin, halkın neredeyse yüzde 60 iradesiyle verdiği kararına, desteğine rağmen orada kayyum siyaseti yapacaksın. Ahmet ve Devrim başkanlarımızın şahsında iradenizi selamlıyorum. Onların şahsında Mardin’i selamlıyorum. Onların şahsında siyaset arkadaşlarını selamlıyorum. Sonuna kadar mücadelenin, sonuna kadar dayanışmanın sözünü veriyorum." dedi.