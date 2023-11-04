Özgür Özel Osman Kavala 'ya ve Selahattin Demirtaş'a Selam Gönderdi!
CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, adaylık konuşmasını yaptı. Türkiye'nin yönünü doğuya döndüğünü, ŞİÖ'ye girmeyi hedef olarak koyduğunu, doğuda tek adam rejimleri olduğunu savundu. Özel, Filistin meselesine de değindi. Hamas’ın terör örgütü olduğunu ileri sürdü.
Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı olarak konuşma yapmayacağını divana bildirdi. Bunun üzerine sahneye Özgür Özel çıktı.
Özel, Türkiye'nin yönünü doğuya döndüğünü, ŞİÖ'ye girmeyi hedef olarak koyduğunu, doğuda tek adam rejimleri olduğunu söyledi. CHP başarısız kaldığı için Türkiye'nin medeniyetten uzaklaştığını iddia etti.
Özel, Filistin meselesine de değindi. Hamas’ın terör örgütü olduğunun altını çizdi, İsrail'in saldırganlığını kınadı.
Özel de Kılıçdaroğlu gibi Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a selam gönderdi.