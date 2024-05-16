Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalara tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV ekranlarında katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, yaptığı açıklamalarda, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu sanıklara verilen hapis cezaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL, HAPİS CEZALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'a verilen 42 yıl ve Figen Yüksekdağ'a verilen 30 yıl 3 aylık hapis cezalarına tepki gösterdi.

İlk günden beri takındığı tutumu değiştirmeyeceğini belirten Özgür Özel, "Bu dava, bir siyasi dava. Bir kere olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa bir dava ve iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa sonra da dava açıldıysa bu dava, siyasi bir dava. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyaseten kullanılmaya elverişli bir dava. Tabii çok farklı değerlendirmeler yapılabilir. Verilen cezaların bazıları, istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken ve bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok. Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar bugün açıklanmıştı.

Dava kapsamında, 47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 yıl, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay "suçu ve suçluyu övme" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 19 yıl, "suç işlemeye tahrik" suçundan 4 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl, 2 kez "örgüt propagandası" suçundan 3 yıl, "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.