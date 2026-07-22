Özgür Özel tarih verdi! Yeni parti için geri sayım başladı

Ankara'da siyasi gündemi hareketlendiren yeni parti çalışmalarıyla ilgili CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, Çankaya'da bulunan bir otelde bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantının sona ermesinin ardından gazetecilerin karşısına geçen Özel, basının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"YENİ PARTİDEN CHP'YE DÖNÜŞ OLUR MU?"

Soru-cevap bölümünde bir basın mensubu, mevcut parti ile yeni kurulacak oluşum arasındaki ilişkiye dair süreci gündeme getirdi. Gazeteci Özel'e yönelttiği soruda, "Bir yandan da CHP'yi terk etmiyormuşsunuz. Parti meclis üyelerinin bazıları, CHP'de kalacakmış. Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" ifadelerini kullandı.

Yöneltilen bu soru üzerine sürecin nasıl işleyeceğine ve takvime dair bilgi veren Özel, hazırlıkların milletvekilleriyle ortak yürütüldüğünü belirtti. Kurulacak yeni siyasi partinin resmiyet kazanacağı dönemi işaret eden Özel "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." dedi.