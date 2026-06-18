Özgür Özel ve 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

12 milletvekili hakkında hazırlanan yeni fezlekeler Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Özgür Özel ve 11 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
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TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DOSYA SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni dosyalar arasında en dikkat çeken isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki yeni fezleke daha sisteme girdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktarırken tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel hakkında hazırlanan dosyalar Meclis Başkanlığına ulaştı. Daha önce de 56 fezleke Özgür Özel hakkında hazırlanmıştı, yeni fezlekelerle birlikte bu sayı 58'e ulaşmış oldu"

FEZLEKE DALGASINDA YER ALAN MİLLETVEKİLLERİ

Muhalefetin birçok etkili ismi bu yeni dokunulmazlık dalgasından etkilendi. İlter Yeşiltaş konuya dair, "Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu" ifadelerini kullandı.

Karma Komisyona sevk edilen isimler arasında şu milletvekilleri yer alıyor:

  • CHP Grup Başkanı Özgür Özel
  • İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
  • CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül (Sarıgül hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı)
  • CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan
  • CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul
  • CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu
  • CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
  • CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  • CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay
  • İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun
  • Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan
  • TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

DOSYALAR KARMA KOMİSYON'DA İNCELEMEDE

Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen bu kritik tezkereler için Meclis mekanizması vakit kaybetmeden işletilmeye başlandı. Muhabir İlter Yeşiltaş, "Bu dosyalar Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi" şeklinde konuştu.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da kritik mesai başlarken, Yeşiltaş "Karma Komisyon'da fezlekeler değerlendiriliyor" sözleriyle önümüzdeki günlerde yapılacak incelemelerin önemine dikkat çekti.

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