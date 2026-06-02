Özgür Özel Ve 5 CHP'li vekile fezleke! 1 Milyon Avroluk adaylık dosyası Ankara'da

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma dosyasında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde aday belirlemek amacıyla devasa miktarda para transferi yapıldığı ileri sürüldü. Antalya Başsavcılığı, milletvekillerinin dokunulmazlıkları ve yasal yargılama yetkisi nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek hazırlanan fezleke dosyasını acil koduyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti.

ANTALYA ADAYLIĞI İÇİN "1 MİLYON AVRO NAKİT PARA" İDDİASI

Soruşturma dosyasının merkezinde yer alan şok itiraflar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in resmi savcılık beyanlarına dayandırıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Mustafa Gökhan Böcek, yerel seçimlerin aday belirleme sürecinde kendilerinden tam 1 milyon avro (Euro) nakit para talep edildiğini öne sürdü. Gökhan Böcek, bu devasa parayı kendi imkanlarıyla temin ederek Ankara’da CHP Genel Merkezi ile doğrudan bağlantılı olan gizli bir kişiye elden teslim ettiğini iddia etti. İfadede, bu para trafiğinin ve teslimat sürecinin bizzat Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in tam bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiği açıkça iddia edildi.

MUHİTTİN BÖCEK SÜRECE ONAY VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de oğlunun bu iddialarını destekleyen beyanlarda bulunduğu ortaya çıktı. Muhittin Böcek, zorlu seçim ve adaylaşma sürecinde parti genel merkezine yönelik bu tarz maddi taleplerin olabileceğini öngördüğünü, bu kapsamda yürüteceği lojistik ve finansal sürecin oğlu Mustafa Gökhan Böcek tarafından idare edilmesine bizzat kendisinin onay verdiğini ifade etti.

CHP GENEL MERKEZİ ÇEVRESİNDE YOĞUN HTS VE BAZ KAYDI TRAFİĞİ

Siber ve organize suçlar uzmanları tarafından dosyaya eklenen HTS (telefon arama trafiği) ve baz istasyonu kayıtları, iddia edilen rüşvet çarkının arka planını teknik olarak destekledi. Yapılan teknik incelemelerde, paranın Ankara'da elden teslim edildiği iddia edilen kritik tarihlerde, tüm şüpheli tarafların Ankara’da, özellikle de CHP Genel Merkezi binası ve çevresinde yoğun bir iletişim ve konum birlikteliği içerisinde oldukları saptandı. Bazı CHP milletvekilleri ile şüpheliler arasında tam para teslimat saatinde gerçekleşen telefon görüşmelerinin, Mustafa Gökhan Böcek'in itiraflarıyla birebir örtüştüğü siber raporlara yansıdı.

DOSYA YETKİ KANUNU GEREĞİ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri hakkında yürütülecek bu tarz ağır soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161/9'uncu maddesi gereğince tamamen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunu vurguladı. Bu hukuki zorunluluk doğrultusunda; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki fezleke dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

Haberin kritik bir diğer detayına göre, milletvekilleri dışındaki sivil şahıslar ve adı geçen diğer eylemlere ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca ve derinleştirilerek sürdürülmeye devam edecek. Ankara'nın bu fezlekeleri Meclis'e ne zaman sunacağı merakla bekleniyor.