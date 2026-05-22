Özgür Özel ve ekibinin tedbir itirazına ret geldi

Mahkeme, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) gerekçesiyle iptal etti.

Bu kararın ardından Özgür Özel ekibinin yönetime el çektiren "ihtiyati tedbir" kararına karşı yaptığı acil itiraz da mahkeme tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Türk siyasi tarihine geçecek bu dev hukuki krizin ve mahkeme kararının tüm teknik detayları:

KILIÇDAROĞLU VE ESKİ YÖNETİM TEDBİREN GÖREVE İADE EDİLDİ

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, sadece kurultayı iptal etmekle kalmadı, dava süreci kesinleşinceye kadar partinin yönetim anahtarını eski kadroya teslim eden çok sert bir ara karar verdi.

Mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararları şu şekildedir:

Yönetimden Uzaklaştırma: Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve kurultayda seçilen tüm Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Eski Yönetime İade-i İtibar: Kurultay öncesinde partinin başında bulunan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Parti Meclisi ve eski Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, mahkeme kararı tamamen kesinleşinceye kadar tedbiren ve hukuken göreve iade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL EKİBİNİN İTİRAZINA OY BİRLİĞİYLE RET

Özgür Özel ve parti avukatları, yönetime el çektiren ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemini geri getiren bu "ihtiyati tedbir" kararına karşı Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi’ne acil itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz dilekçesini inceleyen daire, talebi oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme, ret kararının yasal gerekçesini Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) "Temyiz edilemeyen kararlar" başlıklı 362. maddesinin 1/f fıkrasına dayandırdı. Kararda, istinaf mahkemeleri tarafından verilen geçici hukuki koruma ve ihtiyati tedbir kararlarına karşı bir üst mahkeme olan Yargıtay (temyiz) yolunun kapalı olduğu açıkça vurgulandı.

MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARI: "KARAR KESİNDİR"

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin itirazı reddettiği gerekçeli karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Dairemizce esasa ilişkin olarak karar verilmiş olup bu kararla birlikte ihtiyati tedbire hükmedilmiş olması, verilen ihtiyati tedbir kararı yönünden temyiz yolunun kapalı olması, HMK'nın sistematiği içerisinde istinaf mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmaması ve ihtiyati tedbire yönelik tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleşmesi hususları gözetildiğinde Dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından davalı vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."

Bu kararla birlikte, ana muhalefet partisinde hukuki olarak Özgür Özel döneminin askıya alındığı ve nihai mahkeme kararına kadar partiyi Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetiminin yöneteceğine dair karar kesinleşmiş oldu.