Özgür Özel ve yönetimi geçersiz mi sayılacak? CHP’nin kader davasında iki kritik senaryo!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin mahkemelik olan ve şu an istinaf aşamasında bulunan 38. Kurultayı ile ilgili kararın ne olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ‘Mutlak butlan’ davası olarak da bilinen davanın kararının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. 38. Kurultayda şaibe yaparak seçildikleri öne sürülen Özgür Özel ve yönetiminin geçersiz sayılacağı öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre kararın duyuru tarihi için iki senaryo gündemdeki yerini koruyor.

PİYASALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR: İLK SENARYO

Birinci senaryoya göre şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Dairesinde bulunan dosya ile ilgili karar Kurban Bayramı öncesinde, 22 Mayıs Cuma günü ya da 25 Mayıs Pazartesi günü bildirilecek.

Bu senaryoda kararın piyasaları olumsuz etkileme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Hafta başından bu yana piyasalardaki hareketlilik dikkatle takip ediliyor. Borsa İstanbul’daki BİST100 endeksindeki hisseler hafta başından beri yüzde 5’in üzerinde düşüş kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın iki haftadır ortaya çıkan itirafları da bu senaryo kapsamında değerlendirilen gelişmeler arasında yer alıyor.

NATO ZİRVESİ GEREKÇESİ: İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryoya göre ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra, yaz ayları içinde karar ilan edilecek.

Bu senaryoda, uluslararası prestij olarak görülen NATO zirvesi öncesinde ülke içinde bir tartışma yaratılmak istenmiyor. Zirve öncesinde çıkacak bir tartışmanın ülke imajına zarar verebileceği, zirveye katılacak lider ve yöneticiler ile polemik doğurabileceği düşünülüyor. Yine bu senaryoya göre, 1 Temmuz’a ertelenen CHP yöneticileriyle ilgili ceza davasının gidişatının görülmesi de gerekçeler arasında gösteriliyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN YENİ İTİRAFLAR BEKLENİYOR

İkinci senaryonun gerekçeleri arasında hem Böcek ve Yalım’dan hem de belediye başkanı düzeyindeki yeni isimlerden yeni itirafların geleceği iddiası da bulunuyor.

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, babasının adaylığı için CHP Genel Merkezine elden 1 milyon euro verdiğini öne sürmüş, Muhittin Böcek de “Oğluma ‘Gereğini yap.’ dedim. Söylediği her şey doğrudur” demişti.

Özkan Yalım da 38. Kurultay sürecinde Ankara’da bir merkez kurulduğunu, kendisinin de bu merkezde yer aldığını ve menfaat karşılığında delegeleri Özgür Özel’i desteklemeye ikna ettiklerini söylemişti. Süreçte Ekrem İmamoğlu da yolsuzluk ithamının parçası olarak maddi ve manevi menfaat karşılığında CHP’yi ele geçirmek suçundan yargılanıyor.

Kaynak: Aydınlık