Özgür Özel'den açıklama: Yeni parti mi kuruyorlar?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda parlamento muhabirleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek parti içi muhalefete, kurultay delegelerinin imza durumuna ve "B planı" olarak nitelendirilen yeni parti senaryolarına dair tarihi açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Özgür Özel'den açıklama: Yeni parti mi kuruyorlar?
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Ankara kulislerini hareketlendiren bu açıklamalar, ana muhalefetteki güç savaşını gözler önüne serdi.

"FELAKET SENARYOSUNA KARŞI İKİNCİ BİR PARTİ HAZIR ETMEK LAZIM"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen "yeni parti" iddialarına doğrudan açıklık getiren Özgür Özel, bu hamleyi olası bir hukuki engelleme ve "felaket senaryosu" karşısında masada tuttuklarını itiraf etti. Mevcut yönetimin hukuki hamlelerle partiyi kilitleme ihtimalini değerlendiren Özel, "Partinin yargı yoluyla seçime sokulmaması ya da iki dönem üst üste kongre yapmadı gerekçesiyle seçime girme yeterliliğini kaybetmesi gibi bir durum ortaya çıkarsa büyük bir şok yaşanır. İşte bu yüzden hukuki bir felaket senaryosuna karşı hazırlıklı olmak adına ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir, bunda bir sorun yok. Ama bu asla 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp bu yeni partiye geçiyoruz' şeklinde bir karar veya başlangıç değildir. Biz partiyi terk ederek değil, bu çatının altında mücadele ederek büyük iktidar yürüyüşünü gerçekleştireceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

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