Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması! Mansur Yavaş ile ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AHMET ÖZER İLE GÖRÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile görüşme yapacağı tarihi duyurdu.

Özgür Özel, Ahmet Özer ile 29 Kasım Cuma günü görüşeceğini söyledi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aldığı oy oranına ilişkin yaptığı değerlendirme ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Özgür Özel, "CHP'nin geçmişte oy olamadığı kesimlerden bugün oy almasını sadece kendi hatalarına bağlamasını, Tayyip Erdoğan'ın ağzından bir özeleştiri duymak açısından kıymetli ama üstenci ve kibirli iktidar anlayışı açısından da bunun bir itirafı olarak görüyorum. Bu üstenci tavır ve kibir, AK Parti'nin asıl özeleştiri yapması gereken kısım. Tayyip Bey'e tavsiyem şu, rakibini tanımadan yenemezsin. Ben onu çok iyi tanıdığımı kendisine de söyledim. Rakibimi tanıdığım için 31 Mart'ı kazandım. O, rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır." dedi.

Özgür Özel, parti içi muhalefet ve tüzük kurultayı tartışmalarına yönelik soruya karşılık, "Bu tartışma belli bir noktada doygunluğa ulaştı. Ben de bu tartışmaları kestiğimizi ve sürdürmeyeceğimizi söyledim. Sokakta olmayan bir şeyin kurultay salonunda karşılığı olmaz. Sokakta, CHP yönetiminin politikalarından bir memnuniyet var. Bunun dışındaki her tartışma partiyi aşağıya çeker. Vatandaşın sorunlarını konuştuğumuz her ay, anketlerde birinci parti olduk. Sosyal medyada yaratılmaya çalışılan gündemler, çok suni, sipariş ve bot hesaplarla birilerinin para basması yoluyla oluyor. CHP'de iç karışıklığın CHP'yi aşağı çektiğini bilenler, bu tartışmayı sosyal medyada fonluyorlar." dedi.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SÜRECİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu kararı tek başına vermeyeceğini ve adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşündüğünü ifade eden Özgür Özel, "Bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim. En doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Önce iktidar değişecek, geçiş dönemi olacak. Sonrasında herkese makam, mevki var. O yüzden bu işin içinden büyük bir mutabakat ve büyük bir işbirliği ve güç birliğiyle çıkarız. Sonra Türkiye'yi güçlü bir parlamento ve yürütmeyle yönetmeye başladığımızda, gönlünden yönetmek isteyen herkese makam mevki bulunur." dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA OLASILIĞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olma olasılığıyla ilgili soru üzerine Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Bey'in, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesine ilişkin bir talebi var. Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan daha doğal bir şey olamaz. Mansur Bey'in, bütün CHP'lilerin içinde olduğu karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum. Bu konuda kendi beyanları da var. Parti disiplini konusunda bugüne kadar sukutuhayale uğratacak bir tutumu olmadı."