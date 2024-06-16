Özgür Özel'den Erdoğan'a "Hazmedemedi" yanıtı!

Siyasette yumuşuma tartışmaları gerilimli seyrediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt verdi.

- Sayın Cumhurbaşkanı, dün uçakta demiş herhalde, "İadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu"... Biz o sözü hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor.

Özgür Özel, “Bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar” iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi.

- Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler.

Özgür Özel, yeni anayasa konusunda da mevcut anayasa ihlal edilirken yeni anayasa tartışmalarını manasız bulduğunu söyledi.

CHP GENEL BAŞKANINA HAMAS PROTESTOSU

CHP Genel Başkanı Özel, açıklama yaptığı sırada bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Özel’in yanına gelen bir vatandaş, “Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz” diyerek Özel’e tepki gösterdi. Özel’in kendisini eleştiren vatandaşa yönelik agresif tavrı dikkat çekti.

Özgür Özel, vatandaşa, "Beni dinle, beni dinle, beni dinle bayram sabahı! Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım, ne dedim biliyor musun? 'Filistin'i tanıyın' dedim. Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş!" dedi.