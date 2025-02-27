Özgür Özel’den gözaltı tepkisi: “Korku düzenine boyun eğmeyeceğiz”

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in sabah saatlerinde gözaltına alınması ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ilk tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonların, iktidarın kaybetme korkusunun bir yansıması olduğunu söyledi. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticileri, 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşını yaşıyor.”

“YARGIYI İNTİKAM APARATINA DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ”

Özel, bu hamlenin yargının bir “intikam aparatına” dönüştürülmesi anlamına geldiğini iddia etti. “Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in sabahın köründe gözaltına alınması, milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

“KORKU DÜZENİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Özel, açıklamasının devamında, iktidarın baskı politikalarına boyun eğmeyeceklerini belirterek, demokrasiyi ve adaleti savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.” diyen Özel, partisinin demokrasi mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

CHP lideri, Türkiye’de ifade özgürlüğü, demokrasi ve adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “86 milyon yurttaşımızın tamamı için özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız.” dedi.