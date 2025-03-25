Özgür Özel'den İmamoğlu'nu ziyareti sonrası açıklama

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, “Bu atmosferden ülkeyi yönetenler adına utanıyorum. İçeride başları dimdik duran, korkmayan üç aslanla görüştüm” dedi.

Özel, cezaevindeki ziyaretinde yalnızca İmamoğlu ile değil, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Gezi davası tutuklularından Tayfun Kahraman ile de görüştüğünü belirtti. CHP lideri, sürecin yalnızca siyasi değil, demokrasiye yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet’in kurucu partisinin, son seçimlerin birinci partisinin ve Türkiye’nin ekonomik gücünün yüzde 80’ine, nüfusunun yüzde 65’ine hitap eden belediyeleri kazanan bir partinin genel başkanı olarak buradayım. Bugün Silivri’de, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’a, artan oylarla üç kez belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim.”

“halkın iradesi esir alınamaz”

Cezaevinde tutulan isimlerin halkın iradesini temsil ettiğini vurgulayan Özel, “Burada esir alınan halkın iradesidir. Biz bu iradeye sahip çıkıyoruz” dedi. AK Parti seçmeninin de bu duruma tepki gösterdiğini belirten CHP lideri, “Bu saray rejimi artık vicdanlara mahkum olmuştur” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, önümüzdeki süreçte demokrasi ve adalet mücadelesini daha da büyüteceklerini belirterek “Bu kötülük yuvasını hep birlikte başımızdan def edeceğiz” dedi.