Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Çokça tweet atıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM yasama yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul salonuna giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Grubu milletvekillerinin de ayağa kalkarak karşılamasının sorulması üzerine Özgür Özel, kendisinden öncekilerin yaptıklarını aynen sürdürmek üzere genel başkanlık yapacak olsa bu akışı değiştirmeyeceğini fakat partisi 47 yıl sonra birinci parti olduysa farklı şeyler yaptığı için olduğunu söyledi.

Özgür Özel, kararına ilişkin, "Bu kararım makama saygı çünkü Cumhurbaşkanlığı makamına saygıyı halk bekliyor. Ben de Cumhurbaşkanlığı makamına saygılı davranacağımı söylemiştim, devam ediyorum ama bir kelime eksik muhalefet yapmıyorum." dedi.

Ayağa kalkarak karşılamanın bir grup kararı olmadığını dile getiren Özgür Özel, bu konuda kendisinden önceki üç genel başkan; Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'den görüş aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birlikte tüzük çalıştığımız bir toplantıda dedim ki '1 Ekim'de böyle bir niyetim var, ne dersiniz?' Üçü de 'Kesin kalkmalısınız, doğru olur.' dediler. Ondan sonra tabii tuhaf tartışmaların içinde oluyor bazen parti. Önceden bu söylense, kamuoyuna yansısa birkaç gün önceden tartışma başka bir yere götürebilir, bizi zorlayabilir. Biz iki saat kala grubumuza bu görüşümüzü söyledik ama kimseyi zorlamadık, tehdit etmedik, yakışmazdı. Kalkan arkadaşlar tabii ki bazıları için de zor olmuştur, bunu görmek lazım ama kalkmayan arkadaşlara da kötü bir şey demem, o da bana yakışmaz."

Özgür Özel, Ecevit'in 1970'lerde bambaşka bir siyasi hat oturtarak girdiği iki genel, iki yerel seçimden partiyi birinci çıkardığını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben de 'Yapacağım.' dedim, ilk sözümü tuttum. İkinci sözüm partinin genel seçimde iktidar olması. İlk genel seçimde partimi birinci parti ve iktidar yapmazsam ertesi gün istifa ediyorum, dönmemek üzere. Bu kadar netim. CHP'li ve muhalif seçmen beni tanıyor. Benim hani Anadolu deyimiyle abdestimden şüphem yok ki namazımdan olsun. Nasıl bir mücadeleden geldiğimi biliyorlar ama ben bu partiyi iktidar yapan genel başkan olmak istiyorum. Onun yolu da her zamanki ezberlerin biraz dışına çıkmak. Bunları cesaretle yapmayı sürdürüyorum ve bundan partinin toplamda fayda gördüğünü görüyorum."

"KEMAL BEY ÇOKÇA TWEET ATIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin ayağa kalkmasına yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Özgür Özel, "Kemal Bey çokça tweet atıyor. Önceki genel başkanlarımızın genel başkanlığı bıraktıktan sonra tercih etmedikleri, İsmet Başkan'ın, Altan Öymen'in, Hikmet Çetin'in, Deniz Baykal'ın tercih etmediği bir yol izliyor. Onu eleştirmek veya buna bir şey söylemek benim hakkım değil, haddim de değil. Benim görevim önceki genel başkanlara kusursuz saygı. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saygıda kusur etmedim, hiçbir zaman da etmeyeceğim. Onun için de böyle tartışmalara, polemiklere girmeyeceğim." diye konuştu.