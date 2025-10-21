Özgür Özel'den MHP liderine yanıt: "Kıbrıs Türkiye’nin arka bahçesi değil!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ana gündem maddelerinden birini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Cumhurbaşkanı seçimleri oluşturdu. Özel, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kutladı ve "kazananın halk ve demokrasi olduğunu" söyledi. Özel, seçimlere katılım oranının yüzde 65 olarak gerçekleştiğini kaydetti ve bu oranın önceki iki seçimdeki katılım oranının üzerinde olduğunu dile getirdi. Özel, AK Parti ve MHP'nin KKTC'deki seçimlere müdahil olduğunu ileri sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı kutlamasını ve bundan sonra ilişkilerini seçilmiş Cumhurbaşkanı ile sürdüreceğini gösteren bir açıklama yapmasını "olması gerekendir, doğrudur" sözleriyle değerlendirdi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN "82. VİLAYET" ÇIKIŞINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KKTC seçimlerine yönelik açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi. Özel, Bahçeli'nin önce katılım oranı üzerinden bir meşruiyet tartışması açmaya çalıştığını, ardından ise "maalesef Kıbrıs'a plaka numarası vermeye, '82. vilayetimiz Kıbrıs olsun' demeye, Kıbrıs seçimlerini tanımamaya gayret gösterdiğini" ileri sürdü. Özel, bu tutumu "fevkalade yanlıştır" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Dünyaya 'Kuzey Kıbrıs'ı tanıyın' diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız." Özel, ayrıca "Kendisini vatansever, herkesi vatan haini, kendisini ülkenin birliğine, bütünlüğüne bağlı, herkesi bölücü gören zihniyetin geçmişte Türkiye'de kime ne dediğini, bugün ne noktada durduğunu Türkiye görüyor" sözleriyle de MHP liderine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"KİMSE KIBRIS'I TÜRKİYE'NİN ARKA BAHÇESİ OLARAK GÖRMESİN"

Özgür Özel, konuşmasında partisinin geçmişten bugüne gelen Kıbrıs politikasındaki tutarlılığa ve kararlılığa vurgu yaptı. CHP'nin geçmişte de Türkiye'de bölünmez bütünlükten yana, terörün ve hak ihlallerinin karşısında olduğunu anlatan Özel, Türkiye'nin bugün de aynı çizgide devam ettiğini belirtti. Özel, partisinin Kıbrıs konusundaki net duruşunu şu sözlerle ifade etti: "1974'te, Kıbrıs'ta mezalim bitsin diye Barış Harekatı yapılırken ne kadar kararlıysak, bugün Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin."

"TEK BİR KANIT YOK" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının bir bölümünde Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, dosyada sadece 16 kez "delil" kelimesinin geçtiğini ancak 496 kez alınan ifadelere atıf yapıldığını dile getirdi. Özel, 200 sanıklı iddianamede, "suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın kamudan 388 ihale aldığı" bilgisine yer verildiğini söyledi. Özel, bu ihalelerin dağılımını açıklarken, "300'ünü AK Parti'li belediye, bakanlık ya da yönettikleri kurumlarından, 88'ini CHP'li belediyelerden almış" bilgisini paylaştı. Özel, iddiaların merkezindeki çarpıcı noktaya dikkat çekerek, "İddianamede 300 ihaleden hiçbirisi yok ama öbür tarafta CHP'nin buna iş verdiği için suçlanan belediye başkanları hakkında da tek bir kanıt yok" sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, belediye başkanlarına yönelik soruşturmayı büyük bir dikkatle takip edeceklerini belirtti ve tutuklu yargılanmaya tepki gösterdi. Özel, "Bir yandan yargılama sürsün, istediğin tedbiri al, zaten kaçacak bir yerleri yok. Ancak arkadaşlarımızın görevlerinin başına dönmesi, hizmet etmesi, yargılamanın tamamlanması, umuyoruz ki beraatleri, ceza bile olsa istinafı, Yargıtay'ı... Bu kadar yattıktan sonra bu arkadaşlarımızı içeride bir gün daha haksız yere tutmak, Mussolini'nin 'ön infaz' yöntemidir. Arkadaşlarımıza ve ailelerine yaptığınız zulüm yeter. Derhal tutuksuz yargılanmayı bekliyoruz" diyerek tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.