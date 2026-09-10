Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 800 bin TL tazminat cezası!

Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplam 800 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI HÜSEYİN AYDIN DUYURDU

Dava sürecinin sonucuna ilişkin resmi açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, mahkemenin karar gerekçesini paylaştı:

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle tazminat davası açıldığı hatırlatıldı.

Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugünkü duruşmasında dosyanın karara bağlandığı ve Özel aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildiği bildirildi.

ÜÇ AYRI KONUŞMAYA CEZA ÇIKTI: İŞTE KALEM KALEM TAZMİNAT MİKTARLARI

Mahkemenin hükmettiği 800 bin TL'lik toplam tazminat bedelinin dökümü şu şekilde açıklandı:

Marmara Cezaevi Çıkışı Açıklaması (13 Ağustos 2025): Özgür Özel'in cezaevi çıkışında gerçekleştirdiği basın açıklaması gerekçesiyle 200 bin TL,

Bayrampaşa Mitingi Konuşması (13 Ağustos 2025): İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingindeki ifadeleri nedeniyle 300 bin TL,

Aydın Mitingi Açıklamaları (18 Ağustos 2025): Aydın'da vatandaşlara hitap ettiği açık hava mitinginde kullandığı sözler sebebiyle 300 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.