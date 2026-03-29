Özgür Özel’e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in Kuşadası mitinginde yaptığı açıklamaları TCK 299 kapsamında değerlendirerek soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki sözlerine yönelik adli bir süreç başlattı. Başsavcılık, Özel’in ifadelerini Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında değerlendirerek soruşturma açılmasına karar verdi.

Özel, söz konusu mitingde şu açıklamayı yapmıştı:

“Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sen bu ülkede başbakanlık yaptın. Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe, başarıları olan, seçimler kazanmış bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de... Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın. Böyle anılacaksın.”

Elon Musk'ın babası Errol Musk Doğu Perinçek ile ne konuştu? İşte o görüşmenin ayrıntılarıElon Musk'ın babası Errol Musk Doğu Perinçek ile ne konuştu? İşte o görüşmenin ayrıntılarıGündem
İzmir'de kız öğrenci yurdunda skandal: Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandıİzmir'de kız öğrenci yurdunda skandal: Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandıYurt
Meteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracakMeteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracakYurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Katledilen gazeteci Ulusal Kanal’a konuşmuştu
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Errol Musk Doğu Perinçek ile ne konuştu?
İran İsrail’de kimya fabrikasını vurdu
Kalibaf: "ABD'nin kara işgalini bekliyoruz"
ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!
İran’dan üniversite saldırılarına misilleme ilanı
İran, Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadı
İçi yolcu dolu metrobüs bir anda alev aldı
Çok Okunanlar
Pazartesi günü sağanak yağışı 62 ili vuracak: İşte o iller Pazartesi günü sağanak yağışı 62 ili vuracak: İşte o iller
Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı Motorinde 6 liralık dev zam pompaya yansıdı
Meteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracak Meteorolojiden uyarı: Pazartesi günü kar yağışı 9 ili vuracak
400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar 400 bin TL taşıt kredisi çeken ayda ne kadar ödüyor? İşte banka banka güncel oranlar
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden 8 İle "sarı" kodlu uyarı