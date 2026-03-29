Özgür Özel’e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki sözlerine yönelik adli bir süreç başlattı. Başsavcılık, Özel’in ifadelerini Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında değerlendirerek soruşturma açılmasına karar verdi.

Özel, söz konusu mitingde şu açıklamayı yapmıştı:

“Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sen bu ülkede başbakanlık yaptın. Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe, başarıları olan, seçimler kazanmış bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de... Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın. Böyle anılacaksın.”