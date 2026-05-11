Özgür Özel’e ikinci yargı şoku: Süleyman Soylu’ya tazminat ödeyecek!

Ankara’da görülen davanın merkezinde, Özgür Özel’in "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki terör soruşturmaları üzerinden Süleyman Soylu’yu hedef alan sözleri yer aldı. Özel, konuşmasında Soylu'nun İBB hakkındaki iddialarını hatırlatarak "Siyaseten söyledim diyecek kadar bir insan aşağılık olabilir mi, alçak olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Özel'in kullandığı sıfatların siyasi eleştiri sınırlarını aşarak doğrudan şahsa yönelik saldırı niteliği taşıdığına karar verdi. Kararda, her ne kadar siyasiler arasındaki eleştiri kapısı geniş tutulsa da, "alçak" ve "aşağılık" gibi nitelendirmelerin kişilik onurunu zedelediği vurgulandı.



TOPLAM TAZMİNAT FATURASI 35 BİN TL'YE ULAŞTI

Soylu ve Özel arasındaki tazminat trafiği bu davayla sınırlı değil. Süleyman Soylu, daha önce Özgür Özel’in sosyal medya üzerinden kendisine yönelik kullandığı "Sahtekar Sülü" ifadesi için de yargıya başvurmuştu. İstinaf mahkemesi, bu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmederek Özel’in 25 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Sonuçlanan bu yeni 10 bin TL'lik dava ile birlikte Özgür Özel'in, Süleyman Soylu'ya ödeyeceği toplam manevi tazminat miktarı yasal faizler hariç 35 bin TL'ye ulaştı. Mahkeme kayıtlarına geçen her iki kararda da siyasilerin eleştiri sınırlarının geniş olmasına rağmen, kişisel onur ve şerefe yönelik saldırıların hukuk tarafından korunmayacağının altı çizildi.