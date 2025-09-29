Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında kritik gelişme: Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Son dakika gelişmesine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, Tengioğlu’nu “kasten basit yaralama suçu”ndan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti.

Duruşma ise 4 Eylül tarihine ertelendi.

Öte yandan, Özel’e yönelik yumruklu saldırı olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

