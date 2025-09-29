Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında kritik gelişme: Selçuk Tengioğlu tahliye edildi
Son dakika gelişmesine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine karar verildi.
Yayınlanma:
Son dakika gelişmesine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine karar verildi.
Mahkeme, Tengioğlu’nu “kasten basit yaralama suçu”ndan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti.
Duruşma ise 4 Eylül tarihine ertelendi.
Öte yandan, Özel’e yönelik yumruklu saldırı olayı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.