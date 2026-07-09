Özgür Özel'in "algı operasyonu" bütçesi ortaya çıktı! Az takipçili hesaplara Milyonlarca Lira

Gazeteci Enver Aysever’in programında konuşan Fırat'ın iddialarına göre; Özgür Özel ve ekibi, çeşitli yayın kuruluşlarına ve az takipçili sosyal medya hesaplarına yüz milyonlarca liralık ödemeler yaptı.

Halk TV ve Tele1'e Milyonluk Bütçeler

Ali Haydar Fırat, CHP'nin resmi kayıtlarında yer alan ve televizyon kanallarına aktarıldığını iddia ettiği bütçeleri şu rakamlarla paylaştı:

Halk TV: 79.220.000 TL

Tele1: 33.700.000 TL

Yurttaş Medya Reklam Şirketi: 2.406.000 TL

Not: Fırat, konuşmasının başında Halk TV için sehven "779 milyon" ifadesini kullandıktan sonra, bu rakamı 79 milyon 220 bin TL olarak düzeltti ve bunun partinin resmi kaydı olduğunu vurguladı.

2.500 Takipçili İnternet Sitesine Yılda 60 Milyon TL

Haberde dikkat çeken en çarpıcı iddialardan biri, adı az duyulmuş internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yapılan düzenli ödemeler oldu.

Fırat, Genel Yayın Yönetmenliğini Cihan Güner'in yaptığı "Baba Ocağı" isimli internet sitesine her ay 5 milyon TL (yılda 60 milyon TL) ödendiğini öne sürdü. Sitenin sosyal medya platformu X'teki (Twitter) takipçi sayısının ise sadece 2.500 civarında olduğu belirtildi.

Dikkat Çeken Hukuk Danışmanı İlişkisi

Söz konusu internet sitesinin hukuk danışmanlığını, CHP’nin eski avukatı Çağlar Çağlıyan’ın eşi Elçin Çağlıyan’ın yürüttüğü ifade edildi.

"Kılıçdaroğlu'na Karşı Algoritmik Saldırı Yapılıyor"

Haberde, harcanan bu yüksek bütçelerin bir kısmının eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olumsuz algı operasyonları için kullanıldığı iddia edildi.

Programda, muhalif isimlerin paylaşımlarının altına binlerce hakaret ve küfür gelmesini sağlayan özel bir algoritma ve "bot" sistemi kurulduğu öne sürüldü. Bu organizasyonun arkasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Burhanettin Bey'in başkanlığındaki ekiplerin ortak payı olduğu iddialar arasında yer aldı.