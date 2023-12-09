Özgür Özel'in Alman Yoldaşı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de Alman Sosyal Demokrat Parti'nin genel kongresine katıldı.



Özel burada, kongrede eş genel başkan seçilen Lars Klingbeil ile görüştü.



Özel, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. "yoldaşım Lars Klingbeil'ın özel davetiyle SPD'nin kongresine heyetimizle katılıyoruz" dedi.





Özel'in Yoldaş İlan Ettiği Klingbeil Kimdir?

Lars Klingbeil, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'ye gelmiş ve CHP ile HDP'yi ziyaret etmişti. Klingbeil, CHP ile HDP'nin seçim iş birliğinin ateşli bir savunucusuydu.



Klingbeil, 22 Mart'ta HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile düzenlediği basın toplantısında HDP ve diğer partilerin milletvekillerinin baskılarla karşı karşıya olduğunu iddia etmişti.



Alman siyasetçi HDP ile aralarında önemli bir iş birliği olduğunu belirtmişti.



Lars Klingbeil, Türkiye'de yürüttüğü çalışmaları da şu sözlerle özetlemişti:

"Bugün HDP ve CHP ile görüşmeler yürüttüm. Bizim demokratik değerlerimizi paylaşan iki parti yetkilisiyle görüşmekten mutluluk duydum. Demokratik anlayışımıza daha yakın bir yere doğru değiştirmek isteyen bir iradenin olduğunu görmek sevindirici."

Özgür Özel'in "yoldaşım" dediği Lars Klingbeil'in (LAS KLİNGBAYL) özgeçmişindeki bir ayrıntı ise dikkat çekici.



Klingbeil, üniversiteyken Friedrich Ebert Vakfından burs almış. Vakıf Türkiye'deki çalışmalarıyla da nam salmış bir Alman Vakfı.



Friedrich Ebert-Stiftung, kısa adıyla FES, 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren, Necib Hablemitoğlu’nun dikkat çektiği Alman vakıflarından biri. FES, anadilde eğitim, yerinden yönetim gibi taleplerin savunulduğu bölücü anayasa çalışmalarının başladığı dönemlerde TESEV, Açık Toplum Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi kuruluşlarla anayasa hazırlama toplantıları düzenledi.



FES, LGBTİ Siyaset Okulu, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'na da verdiği desteklerle de biliniyor.