Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istendi: Fezleke Adalet Bakanlığı'nda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na sevk etti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istendi: Fezleke Adalet Bakanlığı'nda
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Dün akşam saatlerinde Başsavcılık tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, fezlekenin gerekçelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Antalya adaylığı sürecinde "rüşvet" iddiası

Başsavcılık açıklamasında, Özgür Özel'in konumunun getirdiği yetkileri kötüye kullandığı öne sürüldü. Metinde; Özel'in 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının belirlenmesi sürecinde, aday gösterilen Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat temin ettiği iddia edildi. Söz konusu menfaatin doğrudan ya da 28. Dönem Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde sağlandığı savunuldu.

Dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

Yürütülen incelemelerin ardından Savcılık; Özgür Özel'in "Zincirleme Şekilde Rüşvet Almak" suçunu işlediği kanaatine varıldığını bildirerek, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiğini ve evrakın Adalet Bakanlığı’na iletildiğini duyurdu.

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Özgür Özel fezleke
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