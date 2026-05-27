Özgür Özel'in 'Grup Başkanlığı' geçersiz mi sayılacak? Kılıçdaroğlu'ndan 3 sayfalık dilekçe

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için TBMM'ye başvuru yaptı. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması talebiyle başvuruda bulunduğu öğrenildi.

DİLEKÇE BAYRAM SONRASI İŞLEME ALINACAK

Ankara gündemine oturan bu kritik başvurunun ardından, sunulan evrakın meclis nezdindeki yasal süreci de netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iletilen söz konusu dilekçenin, bayram sonrası resmi olarak işleme alınacağı aktarıldı. Soruya ve talebe ilişkin sürecin bayram tatilinin ardından TBMM çatısı altında takip edileceği belirtildi.