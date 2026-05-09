Özgür Özel’in sözleri sonrası harekete geçildi! Başsavcılık resen soruşturma başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 8 Mayıs 2026 tarihinde konuk olduğu televizyon yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler yargı konusu oldu.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLER YARGIYA TAŞINDI

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmelerde, Özel'in canlı yayında dile getirdiği söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve halkı yanıltıcı nitelik taşıdığı belirlendi. Makam, bu aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli olduğu tespitiyle, herhangi bir şikayet beklemeksizin kendiliğinden harekete geçti.

Yürütülen incelemenin ardından, ana muhalefet liderinin açıklamaları Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirildi.