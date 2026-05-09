Özgür Özel’in sözleri sonrası harekete geçildi! Başsavcılık resen soruşturma başlattı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadelerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özgür Özel’in sözleri sonrası harekete geçildi! Başsavcılık resen soruşturma başlattı
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 8 Mayıs 2026 tarihinde konuk olduğu televizyon yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler yargı konusu oldu.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLER YARGIYA TAŞINDI

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmelerde, Özel'in canlı yayında dile getirdiği söylemlerin gerçeği yansıtmadığı ve halkı yanıltıcı nitelik taşıdığı belirlendi. Makam, bu aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli olduğu tespitiyle, herhangi bir şikayet beklemeksizin kendiliğinden harekete geçti.

Yürütülen incelemenin ardından, ana muhalefet liderinin açıklamaları Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirildi. 

Özgür Özel'in sözleri sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi: ''Hukuki süreç başlatıyoruz''Özgür Özel'in sözleri sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi: ''Hukuki süreç başlatıyoruz''Gündem
Gaziantep'te ev sahibi dehşeti: Tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle vurduGaziantep'te ev sahibi dehşeti: Tartıştığı kiracısını pompalı tüfekle vurduYurt
Akın Gürlek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel
Günün Manşetleri
Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi
Diyarbakır ve Mersin'de narkotik operasyonu
İçişleri Bakanı Çiftçi, canlı yayında soruları yanıtladı
Bu ilçelerde yollar trafiğe kapatılıyor
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Mısır televizyonunda Türkiye’ye övgü yağdı!
İstanbul’da milyonluk “change araç” vurgunu!
Erdoğan, Al Nahyan'ı kabul etti
Özgür Özel’den Burcu Köksal açıklaması
Hürmüz'de ABD ve İran arasında çatışma yaşanıyor
Çok Okunanlar
150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hafta sonu planı olanlar dikkat!
Gazete manşetleri 9 Mayıs Cumartesi Gazete manşetleri 9 Mayıs Cumartesi