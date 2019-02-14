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Özhaseki: İttifakı genişletme kararı aldık

Seçim anketleri Cumhur ittifakının beklediği gibi çıkmadı. İller yeniden masaya yatırıldı. AKP ve MHP arasında konu ele alındı. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, görüşmelerin 2-3 gün içinde sonuçlanacağını söyledi.

Özhaseki: İttifakı genişletme kararı aldık

Cumhur ittifakı sıkıştı. AKP ve MHP bunu aşmak için yeni formüller ortaya atıyor.

2 parti ittifakı genişletmek için görüşmelere başladı. En son AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya gelmişti.

Görüşmede iki partinin ittifak halinde kazanabileceği ya da ittifak yapılmazsa kaybedilebilecek illerin üzerinde duruldu.  Zira bazı illerde anketler Cumhur ittifakı için pek iç açıcı olmamıştı.

20 il masaya yatırıldı. Görüşmeler 2-3 gün içinde açıklanabilir.

Ankara'da bir otelde, medya çalışanlarının temsilcileriyle biraraya gelen Özhaseki, açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerini CHP üzerinden eleştirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhur ittifakı #AKP #mhp
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