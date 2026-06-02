Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı: Kurultaydan önce 115 imza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine dair yeni beyanlar dosyaya eklendi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bugün savcılığa verdiği ifadede, delegelerin kurultay öncesindeki pozisyonlarına ve kongre sürecindeki finansal hareketliliğe dair bilgiler sundu.

115 DELEGEDEN ÖZGÜR ÖZEL'E YAZILI BEYAN

Kurultay hazırlıkları kapsamında 115 delege tarafını aylar öncesinden belirledi. Özkan Yalım’ın aktardığına göre, bu delegeler Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair yazılı beyan vererek imza attı ve toplanan imzalar doğrudan parti yönetimine teslim edildi.

Söz konusu sayıda delegenin kurultay başlamadan pozisyon alması, "kurultayın kaderinin önceden yazıldığı" şeklinde yorumlara neden oldu.

700 DELEGEYE TELEFON MARKAJI

Yalım'ın savcılık ifadesinde yer alan başlıklardan biri de delegelerle kurulan doğrudan temaslar oldu. Kendisinin bizzat 700 civarında delegeyi telefonla aradığını belirten Yalım, bu kişilerden destek talebinde bulunduğunu aktardı. Görüşmeler özellikle deprem bölgesindeki delegeler üzerinde yoğunlaştı.

Temaslar sırasında bazı delegeler destek verme karşılığında çeşitli talepler sundu. Partinin koordinasyon merkezine aktarılan bu talepler ağırlıklı olarak iş başvurularını içerdi. Yalım, delege pazarlığında geçen bu iş taleplerinin akıbetinin ve yerine getirilip getirilmediğinin SGK kayıtları incelenerek takip edilebileceğini beyan etti.

Dosyaya giren mesaj kayıtlarındaki para transferi bilgileri doğrudan Yalım'a soruldu. İletişim kayıtlarında geçen "mavi valiz" ibaresi üzerine Yalım, mesajın Özgür Özel ile kendi arasında gerçekleştiğini kabul etti. Yalım, yazışmalarda bahsi geçen 1 milyon TL'nin kongre sürecindeki harcamaların karşılanması amacıyla verildiğini açıkladı.

Adli kaynaklar, dosyaya giren bu yeni ifade ve belgeler doğrultusunda CHP kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğini ifade ediyor.