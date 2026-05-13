Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı: "Özgür Özel’in evinin duvarına poşetle para bıraktım"

Yalım, ifadesinde CHP kurultay sürecinden belediye kaynaklarının şahsi kullanımına kadar sarsıcı iddialarda bulundu.

KURULTAY SÜRECİ VE "POŞETTE PARA" İDDİASI

Özkan Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin beyanları oldu. Yalım, Özgür Özel’in genel başkanlık yarışı sürecinde kendisine destek verdiğini belirterek şu iddiaları öne sürdü:

Nakit Ödeme: Özgür Özel'in evinin duvarına poşet içinde 200 bin TL bıraktığını, daha sonra Denizli'de 1 milyon TL daha teslim ettiğini iddia etti.

Delege Pazarlığı: 600-700 delegeyle Özel lehine görüştüğünü söyleyen Yalım, bazı delegelerin çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında destek sözü verdiğini, bu kişilerin SGK kayıtlarının incelenmesi gerektiğini savundu.

BELEDİYE KAYNAKLARIYLA VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ

Yalım, Özgür Özel tarafından kullanılan Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm maliyetinin Uşak Belediyesi bütçesinden karşılandığını iddia etti. Yaklaşık 170 bin Euro artı KDV tutarındaki bu harcamanın, belediyeye ait başka bir aracın faturası altına gizlendiğini öne sürdü.

UŞAKSPOR VE PERSONEL USULSÜZLÜKLERİ

Belediye yönetimindeki usulsüzlükleri itiraf eden Yalım, spor kulübü üzerinden yapılan işlemleri şöyle anlattı:

Hayalet Personel: 24 futbolcudan 10’unun belediye kadrosunda çalışıyor gibi gösterilip maaş bağlandığını, bazı futbolcu eşlerinin de çalışmadan belediyeden ödeme aldığını kabul etti.

Kayıt Dışı Ödemeler: Lunapark işletmecisinden alınan nakit ve çeklerin futbolculara elden dağıtıldığını söyledi.

ŞAHSİ İŞLERDE BELEDİYE İMKANLARI

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Yalım, kamu zararını gidermek istediğini belirterek şu itiraflarda bulundu:

Ankara ve İzmir'deki ev eşyalarını belediye araçları ve personeliyle taşıttığını, resmi araçların ailesinin özel gezilerinde kullanıldığını kabul etti.

Belediyeye ait özel dokuma halıların, birlikte yaşadığı Ebru Yurtuluğ ile ortak aldıkları eve ödeme yapılmadan götürüldüğünü doğruladı.

VELİ AĞBABA VE "OTEL ODASI" İDDİASI

İfadesinde 2018 yılına dair bir anısını da paylaşan Yalım, şeker fabrikaları komisyonu çalışmaları sırasında Veli Ağbaba'nın kendisinden viski istediğini ve sonrasında yaşanan özel diyalogları aktararak parti içindeki ilişki ağına dair iddialarda bulundu.