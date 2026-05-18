Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: "Spor çantada 1 Milyon lira..."

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılık makamına ek ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP kurultay süreci ve sonrasında basında çıkan haberlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalım, Özgür Özel'in yakın çevresi ve kendisine tahsis edilen lüks VIP araca dair somut iddialar ortaya attı.

"KURULTAY SÜRECİNDE ENGELLENDİK"

Özkan Yalım'ın savcılık makamına sunduğu ifadenin tam metni şu şekilde:

"Etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadelerimde kurultay süreciyle alakalı samimi ikrarda bulunarak tüm bildiklerimi yer ve zaman belirterek somut delilleriyle anlattım. Kurultay döneminde CHP İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bizim Özgür ÖZEL'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarımıza çok zorluk çıkardılar. Hatta delegelerle görüşmemize dahi izin vermediler, delegelerle görüşme yapmamıza engel olmaya çalıştılar. Bunun üzerine Özgür ÖZEL İzmir bölgesindeki delegelerle kendisinin ilgileneceğini söyledi ve o bölgedeki delegelerle kendisi ilgilendi. Ben daha önceki etkin pişmanlık ifadelerimde detaylı şekilde belirttiğim gibi Gaizantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle ilgilendim ve buradaki yaşananları samimi bir şekilde anlattım. Benim kurultay süreciyle alakalı bildiklerimin tamamı anlattıklarımdan ibarettir."

BASINDAKİ İDDİALARA YANIT: "KARA KUTUSU DEĞİLİM"

Yalım, basında yer alan bazı isimler ve "kara kutu" iddialarına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadeler sonrasında basında benimle alakalı doğru olmayan bir çok haber yapıldı. Bugün tekrar ifade vermek isteme sebebim aslında benimle alakalı haberlerin doğru olmayan kısımlarını bizzat anlatmaktır. Ben vermiş olduğum ifademde Gizem ÖZCAN ismini herhangi bir şekilde söylemedim. Basında neden haberlerin bu şekilde yapıldığına dair bir bilgim yoktur. İfademen ilgili kısmında "gamze pamuk ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli ve siyah saçlı bir kadın" ifadesini kullandım. Bu kişinin kim olduğunu tam olarak hatırlamadığım için bu şekilde bir ifade verdim. Benim Özgür ÖZEL ile tanışıklığım yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Ben Özgür ÖZEL'in kara kutusu değilim. Özgür ÖZEL'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan GÖZAÇAN, Ankarada çiçekçinin üzerindeki 2+1 misafirhanede sürekli birlikte kaldığı Adana milletvekili Burhanettin BULUT, Veli AĞBABA, Ali Mahir BAŞARIR ve Umut AKDOĞAN isimli kişilerdir."

DELEGE PAZARLIĞI VE CV İDDİASI

Kurultay öncesi yaşananlara dair detaylar veren Yalım, ifadesine şöyle devam etti:

"Daha önceki ifademde anlattığım şekilde Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinden bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, 2 tane çocuğunun istanbulda bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür ÖZEL'i destekleyeceğini belirtti. Bununla alakalı telefonumun incelenmesini talep ediyorum. Hatırladığım kadarıyla bu kişi telefonumda "isim soyisim, 38.kurultay,ilin adı" olacak şekilde kayıtlıdır. Telefonumdaki görüşmeler incelendiğinde ilgili kişi tespit edilebilir ve o kişi tarafından işe alınmasını istediği çocuklarını ait cv'lerin tarafımı gönderildiği tespit edilebilir."

LÜKS VIP ARAÇ VE 1 MİLYON TL TESLİMATI

Yalım, Özgür Özel'e tahsis edildiğini iddia ettiği araç ve para teslimatı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Daha önce detaylı şekilde anlatmış olduğum, ödemesi Uşak Belediyesi tarafından yapılan ve Özgür ÖZEL'in şahsi kullanımına tahsisli mercedes v300 model aracın içerisinde daha önce bulundum. Hatırladığım kadarıyla aracın içerisindeki koltuklar özel yapım ısıtmalı, soğutmalı, masajlı koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi, araç içerisindeki tüm sistemlerin kontrol edilmesini sağlayan akıllı kumanda sistemi, özel yapım tavan, ses sistemi, özel elbise dolapları ve askılıkları, bagaj tarafında yine özel dolaplar, aracın ön ve arka tarafında irtibatı sağlayan konuşma düzeneği, yine ön ve arka tarafı ayıracak şekilde kumandadan kontrol edilebilen, kapandığında da televizyon olarak kullanılabilen özel ayırma bölmesi vardır. Demirhan GÖZAÇAN isimli şahsın ifadesinde söylemiş olduğu hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. Spor çanta içerisinde Özgür ÖZEL'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan GÖZAÇAN'a 1 Milyon TL parayı teslim ettim ve Demirhan da bu parayı Özgür ÖZEL'in aracına koydu."

İfadesinin sonunda tüm söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Özkan Yalım, bildiklerini eksiksiz anlattığını beyan etti. Şüpheli müdafii ise müvekkilinin anlatımlarına iştirak ettiklerini belirterek öncelikle serbest bırakılmasını, aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.