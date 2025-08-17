Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama: “Özgür Özel bana iftira attı”

Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a konuşan Çerçioğlu, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın belediyeden aldığı ihalelerin tamamen normal yollarla gerçekleştiğini savundu.

Çerçioğlu, “Yalan... Yalan... Yalan... Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı... Normal yoldan... Herkese açık ihale. Sonra... Rüşvet iddiaları çıktı... Ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi... Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor. Maalesef... Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim... Allah, insanı kuru iftiradan korusun.” ifadelerini kullandı.

KUŞADASI’NDA RANT İDDİASI

Parti değiştirmesinin nedeninin Kuşadası’ndaki rant olduğunu öne süren Çerçioğlu, konuyu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e anlattığını ancak hiçbir karşılık alamadığını belirtti. Çerçioğlu, “Randevu istedim... Sayın Özgür Özel'e gittim... İki arkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024’te... 173 sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim. Bir şey söylemedi... Yorum yapmadı. Hazırlıklı gitmiştim... Her şeyi tane tane, uzun uzun anlattım... Belgeleri gösterdim... Özgür Bey, sadece dinledi.” dedi.

Çerçioğlu, ailesinin şirketi Jantsa’nın mali sıkıntı yaşadığı yönündeki iddialara da sert yanıt verdi. “Jantsa... Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından... İlk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar... Hepsini reddettim... Geri çevirdim... Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler... Yalan makinesi gibiler... Tehditle rant elde etmenin peşindeler.” ifadelerini kullandı.