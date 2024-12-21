Özlem Gürses'in cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunda alınan ifadesinin ardından Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Gürses’in sosyal medya kanalında, TSK-SMO operasyonlarını değerlendirirken kullandığı ifadelerin, TSK’yı terör örgütleriyle eş tutar nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu ifadelerle TSK’nın işkence ve katliamlarda bulunan bir yapı gibi gösterildiği vurgulandı.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Gürses’in YouTube’daki “TV OZ” kanalında yaptığı bir yayında, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullandığı belirtildi. Açıklamada, bu sözlerin TSK’yı terör örgütleriyle aynı zeminde gösterdiği ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Ankara’da gözaltına alınan Gürses, işlemlerinin ardından İstanbul’a getirilmiş ve soruşturma süreci başlatılmıştı.