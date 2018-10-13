Usta tiyatrocu Levent Kırca, aramızdan ayrılışının 3'üncü yılında İstanbul Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile anıldı. Etkinlikte Kazakistanlı sanatçı Aynur Yestay usta sanatçı anısına keman konseri verdi.

Biz onu güldürürken düşündüren oyunculuğuyla tanıdık, sevdik, takip ettik...



Usta tiyatrocu Levent Kırca vefatının 3'üncü yılında sevenleri tarafından, İstanbul Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde anıldı.



Etkinliğe Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, Görev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Büyükdağlı, Fotoğraf Sanatçısı Akadur Töleğen ve sevenleri katıldı.



Etkinlikte "Olacak O Kadar" ın unutulmaz kesitleri de gösterildi.



Kırca'nın sanatçı dostları Müjdat Gezen ve Hayati Asılyazıcı'nın anma mesajları da görüntülü olarak verildi.



Kazakistanlı sanatçı Aynur Yestay da usta sanatçının anısına keman konseri verdi.



ulusal.com.tr

