Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü "Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ana muhalefetin gözü Edirne’den ötesini göremiyor. Biz dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Bunlar Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor" dedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin İl Kültür Merkezinde düzenlenen Bolu Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, seçimlerin, halkın siyasete karşı tavrını ortaya koyması bakımından demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.



"Biz, AK Parti olarak 16 yıldır milletimizin koyduğu bu iradeyi, başımızın üstünde taşıdık." diyen Özlü, "Çünkü inandık ki, bu halk, feraseti ile en doğru kararı verir. Bizim milletimize duyduğumuz bu güven, aynı şekilde onlar tarafından da teveccühle karşılandı. Ve bu güzel ülkenin yönetimini bize emanet ettiler. Bu süre içinde emanete ihanet etmedik. Bu görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Ve çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



"Milletimizden başka kimseye hesap vermedik"

2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyen güçlü kadroları oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

"Çünkü 2019 çok önemli bir dönemeç. 2019 sadece AK Parti için değil, Türkiye için kader yılı olacak. Türkiye, 15 yıllık iktidarımız döneminde çok mesafe kat etti, büyüdü, güçlendi. Bu süre zarfında bütün olumsuz şartlara rağmen hedeflerimizden taviz vermedik. Güçlü Türkiye’yi inşa etmeye devam ettik. Milletimizden başka kimseye hesap vermedik. Hedeflerimize emin adımlarla yürürken, milletimizden başka bir dayanağımız olmadı, olmayacak. Bugün de dün olduğu gibi istikrarımızı ve güveni sağlayarak, büyümeye devam edeceğiz. Ancak, bulunduğumuz coğrafyada büyük, güçlü bir Türkiye istemeyen birtakım güçler her zaman olacaktır."



"Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz"

Kalplerin aynı heyecanla çarptığı sürece; hızlarını kimsenin kesemeyeceğini dile getiren Özlü, şunları söyledi:

"Türkiye sizlerle birlikte, AK Parti kadrolarıyla birlikte, milletimizle birlikte 2023’e taşınacak ve Allah’ın izniyle 2053 yürüyüşüne devam edecektir. Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz Kerkük diyoruz, İdlib diyoruz, Musul diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, 'Orada ne işimiz var' diyorlar. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. Bizim Orta Asya’dan Balkanlara, Akdeniz’den Afrika’ya uzanan manevi coğrafyamızdan haberleri bile yok. Ama olsun, biz onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz."

Bolu Merkez İlçe Başkan Adayı Ahmet Eker, tek listeyle kongreye katıldı.