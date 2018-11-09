Olağanüstü kurultay tartışmaları ile aylarca çalkanan CHP'de yeni bir tartışma başladı. "Türkçe ezan" açıklamasının ardından "kesin çıkarma" istemiyle disipline sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Merkezi'ni topa tuttu. Disiplin sürecinin hukuksuz olduğunu söyleyen Yılmaz'a yanıt, yine parti içinden geldi.

Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bu sözlerle eleştirdi CHP yönetimini…



Aylarca olağanüstü kurultay tartışmalarıyla çalkanan CHP'de yeni bir kriz başladı.



"Türkçe ezan" açıklamasının ardından kesin çıkarma istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ilk açıklamasını yaptı. Önce katıldığı bir televizyon programında kullandığı cümlelerin arkasında olduğunu söyledi.



Yılmaz, ardından kendisini disipline sevk eden CHP Yönetimini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



Disiplin sürecinin hukuksuz olduğunu savunan Yılmaz, CHP yönetimini Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmamakla suçladı.



Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, "Söylediği sözler, davranış biçimleri hem CHP kurumsal kimliğine hem de insani olarak birlikte çalıştığı bir Genel Başkana karşı uygun düşmemiştir" dedi.



Yılmaz'ın yeniden Genel Başkan Yardımcısı olamamasının yarattığı ruh haliyle hareket ettiğini belirten Özkoç, bu durumun üzücü olduğunu kaydetti.



