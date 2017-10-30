CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz hükümeti, IŞİD’e karşı daha fazla tedbir almaya çağırdı. Rakka ve Musul’daki teröristlerin bazılarının halk içine karıştığını söyleyen Yılmaz, “sert tedbirler alınmalı” diye konuştu.

"IŞİD sembolik eylemler yapabilir" dedi, hükümeti uyardı, "Hükümetin ideolojik olarak, bu gruplara dönük daha sert, kapsamlı, sonuç alıcı ve daha bunların kökünü kazıyacak sert tedbirler alması gerektiğine inanıyoruz." dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptı basın toplantısını, bazı teröristlerin halkın arasına karıştığını söyledi.



Çok kritik bir döneme girildiğini belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Irak ve Suriye'de bu katil terör grubunun alan hakimiyeti, fiziki varlığı bitiyor. Bunların, Türkiye'ye yönelmesi, Türkiye'de bunların melce bulması ve burada bazı eylemler yapmak suretiyle varlıklarını devam ettirmesi söz konusu olabilecek. Bizim gördüğümüz budur. Özellikle bu gruplar sembolik eylemler yapmak suretiyle, yani bizim aklımıza hiç gelmeyebilecek Türkiye'yi karıştırabilecek, Türkiye'de 'bu eylemi kim yaptı' dedirtebilecek eylemler yapabilirler. Hükümetin dış politikası, dünyayla kavgalı halde bulunması zaten bir eylemi kimin yaptığı konusunda kafa karışıklığı yaratmakta. Bu terör grupları, bu siyasi ortamdan ve bu boşluktan yararlanmak suretiyle eylem yapabilirler."



Tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, Türkiye’nin sınır güvenliği ve vize verme konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.Öztürk Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu gruplarla ilgili Türkiye'de çeşitli hücrelerin oluşturulduğu ve bazı eylem hazırlıklarında olunduğu, isim değiştirildiği, özellikle bazı ibadet yerlerinin yüzlerini maskelemek için kullanıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. Bu konuda ana muhalefet partisi olarak bir uyarıda bulunuyoruz. Umarız, Türkiye'de kanlı eylemler olmaz. Türkiye'yi istikrarsızlaştıracak bu örgütleri, taşeron olarak kullanan bazı istihbarat gruplarının olduğunu biliyoruz. Bu konuda yeterince dikkatli olunması ve özellikle sınır güvenliği ve hava alanlarındaki güvenlik geçiş ve vize konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtiyoruz."