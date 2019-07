Pakdemirli, Dalaman'daki orman yangınında son durumu aktardı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Dalaman'da başlayan ve Fethiye ilçesine yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor." dedi.



Muğla'ya sabah saatlerinde gelen ve gün boyu yangın alanında incelemelerde bulunan Pakdemirli, akşam yangının çıktığı bölgeyi helikopterle gezdi.

Havadan yangın alanını inceledikten sonra Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, dün Dalaman'da başlayan ve Fethiye ilçesine yayılan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını hatırlattı.

Bölgede sadece ince dumanların görüldüğü bir yangın sahası olduğunu belirten Pakdemirli, "Sabahki açıklamalarımızın ardından öğle saatlerine doğru tekrar helikopterle yukarıya çıktığımızda tablonun değişebileceğini gördük. Tekrar kontrol altına alınma çalışmalarına başladık. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları sabahkine göre daha negatif yöndeydi. Buradan yangınla mücadelemiz devam etti. Ben de bölgede özelikle kaldım. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti." dedi.

Hava kararmadan kısa bir süre önce tekrar helikopterle yangın alanında incelemelerde bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları belirtti:

"Az evvel yine yangın bölgesinde uçtum. Yer yer yanan ve atlayan alanlar mevcut. Genel itibarıyla büyümemiz yok. Arazi oldukça sarp, kayalık. Özellikle hava araçlarının önemi burada ön plana çıkıyor. Yerden olan müdahalelerde mümkün mertebe yol açarak gitmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki bütün bunlar olurken gün içerisinde 3 yerde yangınımız daha çıktı. Yani buradaki güçlerimizin bir kısmını da başka bölgelere sevk etmek durumunda kaldık. Milas Gürçamlar, Fethiye Karaçulha, Köyceğiz Döğüşbelen'de orman yangınları yaşandı. Bu yangınlarımız da kontrol altında. Yangınların çıkış sebebi belli değil. Çalışmalarımız sürüyor."

Hava araçlarının gün boyu çalıştığını ve yangınla mücadele çalışmalarına destek verdiğini vurgulayan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla tekrar söylüyorum, yangın kontrol altında. Yer yer içeride yangınlarımız devam etmekle birlikte yukarıya çıktığınız zaman asla cayır cayır bir manzara yok. Sadece yer yer dumanlar mevcut. Her yerde ufak parlamaların olduğu ama sarp bir arazide bir mücadele ettiğimizi de belirtmek isterim." diye konuştu.

Pakdemirli, orman işçilerinin yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiğini dile getirdi.



"Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor"

Yangın yerinde mahsur kalan Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personelinin kurtarıldığını, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İşçiler ufak bir tedavi süresinin ardından taburcu oldu. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen bitki örtümüzün, endemik bitkilerimizin kaybolması, bazı hayvanlarımızın da telef olduğu ihtimali üzerinde ne yazık ki duruyoruz. 13 helikopter, 105 arazöz, 18 iş makinesi ve 520 personel değişerek görev alıyor. Personelimizi sürekli olarak dinlendiriyoruz. Havanın kararmasıyla helikopterlerimiz indi. Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor. Bu saatten sonra yapılacak tek şey yerden mücadeleye gayretle devam etmek olacak."



Bölgeye, Antalya Denizli, Isparta, Kütahya hatta Zonguldak'tan personel takviyesi yaptıklarını anlatan Pakdemirli, OGM'nin deneyimli personelinin sahada çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



Meteoroloji Genel Müdürü ile görüşme yaptığını belirten Pakdemirli, "Gece meteorolojik güney batıdan bir rüzgar esiyor. Bizim beklediğimiz, olumlu karşıladığımız bir rüzgar. Rüzgarın hafif ve orta şiddette esmesini bekliyoruz. Tüm personelime can siperane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Arazinin sarp ve kayalık olduğunu bu nedenle her yere arazöz ve iş makineleriyle girmenin mümkün olmadığını dile getiren Pakdemirli, yangının olduğu tüm bölgede personellerinin bulunduğunu kaydetti.



Sarp ve kayalık arazide yapılan çalışmalarda hava araçlarının müdahalesinin çok daha etkili olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Gece saatlerinde ne yazık ki helikopterleri çalıştırmanın mümkün olmadığını gördük. Mümkün mertebe hava kararana kadar helikopterleri çalıştırıyoruz. Sabah günün ilk ışıklarıyla tekrar hava araçlarını göreve alıyoruz." diye konuştu.