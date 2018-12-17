Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, papağana şiddet uygulayan Murat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunulması talimatı verdi. MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir sosyal medyadan yayınladığı bu videoda papağana işkence yaptığı için evinde gözaltına alındı

Pakdemirli, papağana şiddet uygulayan Murat Özdemir hakkıda suç duyurusunda bulunulması talimatı verdi.



Pakdemirli, "İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim." ifadesini kullandı.



Pakdemirli, sosyal medyada bir papağana uygulanan şiddet görüntülerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Pakdemirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."



Gözaltına alındı

MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir sosyal medyadan yayınladığı bu videoda papağana işkence yaptığı için evinde gözaltına alındı





ulusal.com.tr