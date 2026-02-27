Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti: ''Artık aramızda açık bir savaş var''

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin girişimleriyle Pakistan ve Afganistan arasında sağlanan barış ortamı tamamen bozuldu. Sınır hattında bir süredir devam eden gerilimin tırmanmasıyla birlikte Pakistan, bugün erken saatlerde Afganistan'a hava harekatı başlattı.

Pakistan savaş uçakları; başkent Kabil, Kandahar ve Paktia eyaletlerini hedef aldı. Kabil'de yerel saatle 01.50 sularında art arda en az üç şiddetli patlama meydana geldi. Afgan ordusuna ait uçaksavarlar hava harekatına karşılık verdi.

PAKİSTAN: "ARTIK ARAMIZDA AÇIK BİR SAVAŞ VAR"

Harekatın ardından sosyal medya üzerinden resmi bir açıklama yapan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sabırlarının taştığını vurgulayarak, "Artık aramızda açık bir savaş var" dedi. Pakistan ordusu, başlattığı askeri operasyona "Gazab Lil Hak" (Haklı Öfke) adını verdiğini duyurdu.

Ordu yetkilileri, harekat kapsamında şu ana kadar 130'dan fazla Taliban savaşçısının öldürüldüğünü, örgüte ait çok sayıda askeri mevzi ve mühimmat deposunun imha edildiğini öne sürdü. Operasyonun hedeflerine ilişkin konuşan Pakistan Bilgi Bakanı Attaullah Tarar ise Kabil'deki tugay karargahlarının da vurulduğunu açıkladı.

Pakistan'ın operasyonuna karşı Afganistan cephesinden de ağır kayıp iddiaları geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı, perşembe gecesi sınır hattında Pakistan güçlerine yönelik düzenledikleri saldırılarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve bazı askerlerin esir alındığını iddia etti. Pakistan yönetimi ise esir alındığı yönündeki açıklamaları kesin bir dille yalanlayarak, yaşanan çatışmalarda sadece iki askerini kaybettiğini savundu.

MÜLTECİ KAMPINA HAVAN DÜŞTÜ

İki ülke askerleri arasında şiddetlenen çatışmaların ortasında kalan siviller, sınır bölgelerinden güvenli alanlara tahliye ediliyor. Çatışmalar sırasında Torkham sınır kapısı yakınlarında bulunan bir mülteci kampına havan topları ve füzeler isabet etti. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil yaralandı.

Artan şiddet olayları üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres bir açıklama yaptı. Tarafları uluslararası hukuka riayet etmeye ve sivilleri korumaya davet eden Guterres, krizin diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

KRİZİN ARKA PLANI

İslamabad ve Kabil arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz ekim ayında 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarından bu yana en gergin döneminden geçiyor. Pakistan yönetimi, kendi topraklarında terör saldırıları düzenleyen militan gruplara Afganistan'ın yataklık ettiğini savunuyor. Taliban yönetimi ise bu iddiaları reddederek Pakistan'ın sınır ötesi müdahalelerle egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtiyor.