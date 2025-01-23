Pakistan Büyükelçisi'nden Bolu'ya dayanışma ziyareti

Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde çıkan üzücü yangının ardından Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, başsağlığı dilemek ve Türk milletiyle güçlü dayanışmasını ifade etmek için Bolu'yu ziyaret etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pakistan Büyükelçisi'nden Bolu'ya dayanışma ziyareti
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Başbakan Shehbaz Sharif ve Pakistan milleti adına Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, trajik olayda kaybedilen değerli hayatlar için içten taziyelerini iletti ve fatiha okudu.

Pakistan Büyükelçisi'nden Bolu'ya dayanışma ziyareti - Resim : 1Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleme konusunda muhteşem bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir diye konuştu.

Pakistan Büyükelçisi'nden Bolu'ya dayanışma ziyareti - Resim : 2

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Junaid, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş tarafından olay hakkında ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar hakkında bilgilendirildi. Vali Okay Memiş, büyükelçiye dayanışma ziyareti için ve Pakistan milletine bu acılı zamanda Türkiye'nin yanında olduğu için teşekkür etti.

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