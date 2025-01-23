Pakistan Büyükelçisi'nden Bolu'ya dayanışma ziyareti

Başbakan Shehbaz Sharif ve Pakistan milleti adına Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, trajik olayda kaybedilen değerli hayatlar için içten taziyelerini iletti ve fatiha okudu.

Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleme konusunda muhteşem bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir diye konuştu.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Junaid, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş tarafından olay hakkında ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar hakkında bilgilendirildi. Vali Okay Memiş, büyükelçiye dayanışma ziyareti için ve Pakistan milletine bu acılı zamanda Türkiye'nin yanında olduğu için teşekkür etti.