Pakistan'da resmi seçim sonuçları açıklandı. En fazla oyu alan Adalet Hareketi'nin lideri İmran Han iktidara geldi. Kriket sporculuğu kariyerini sonlandırdıktan sonra siyasete giren Han'ın yeni yönetimi kurması bekleniyor.

Pakistan Adalet Hareketi'nin lideri İmran Han ülkedeki seçimlerde en fazla oyu aldı.



Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılan seçimin resmi sonuçları açıklandı. Buna göre Pakistan Tahrik-i İnsaf yani Adalet Hareketi, 272 üyeli parlamentoda 115 sandalye kazandı.



Pakistan Adalet Hareketi'nin lideri İmran Han, partisinin milletvekili sayısını artırdı. Han'ın mecliste en fazla sandalyeye sahip partinin lideri olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor.



Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi durumunda Han, 1970'ten bu yana Pakistan Halk Partisi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz liderleri dışında iktidara gelen ilk kişi olacak.



66 yaşındaki Han, Pakistan'ın milli sporcularından biri olarak tanındı. 1978'de 140 kilometre hıza ulaşan atışıyla kriket tarihine adını yazdırdı.



Han'ın kaptanlığını yaptığı Pakistan milli takımı, 1992'de Avustralya'daki Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Bu, Pakistan'ın aldığı ilk ve tek dünya kupası oldu.



Han'ın siyaset yolculuğu da Dünya Kupası zaferinin ardından başladı. Spor kariyerini sonlandıran Han, 1996'da Pakistan Adalaet Hareketi'ni kurdu.



Bu tarihten sonra Pakistan siyasetinde önemli yüzlerden biri oldu. Amerikan karşıtı politikaları ile tanınan Han, Pakistan'daki yolsuzluklarla mücadele ederek halkın büyük desteiğini topladı.



2018 seçim kampanyasını Yeni Pakistan sloganı üzerine kuran Han, dış politikada da dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor.



ABD'nin Afganistan politikalarını eleştiren Han, Taliban'la barış görüşmeleri yapılmasından yana olduğunu açıkladı.



İmran Han, 1947 yılından bu yana Pakistan ve Hindistan arasında çözülemeyen Keşmir krizi için de BM kararlarını esas alarak masaya oturulması gerektiğini savunuyor.





ulusal.com.tr

