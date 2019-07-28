Pakistan ve Türkiye ortak tatbikat yaptı. "AYYILDIZ-2019" tatbikatı yaklaşık 2 haftanın ardından Karaçi'de sona erdi.

Türkiye ve Pakistan silahlı kuvvetleri, Karaçi kentinde ortak askeri tatbikat düzenledi.Pakistan Deniz Kuvvetleri Özel Hizmet Grubu ile Türk Deniz Kuvvetleri Özel Kuvvetleri, tatbikatta gerçeği aratmadı.Tatbikat kapsamında her iki donanmadan gelen personel, Terörle Mücadele Operasyonları, Kurtarma ve Rehine Operasyonları, Denizcilik alanındaki Terörle Mücadele ve İstihbarat temelli operasyonlar yapıldı.2 hafta süren tatbikat, Türkiye ile Pakistan arasında her yıl düzenli olarak icra ediliyor.