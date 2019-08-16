Pankartlar açıldı, Hindistan protesto edildi. Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde Keşmir için toplanıldı.
Hindistan Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptal etmişti. Bu adımın ardından Hindistan ve Pakistan arasında bölgenin geleceğiyle ilgili gerilim sürüyor.
Bölgede gerilim sürerken Başkentte ise Keşmir için bir etkinlik yapıldı. Adres Pakistan Büyükelçiliği oldu. Elçilikte bir araya gelen Pakistanlılar Keşmir’deki halk için dualar etti.
Büyükelçi Qazi, bölgede 15 Ağustos günü çıkan çatışmaları değerlendirdi.
Qazi, Türkiye’nin Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimde Keşmir halkını yanında olduğunu da belirtti.
Büyükelçi, Çin ile diyalog halinde olduklarını da ifade etti.
Bölgede çatışmaların sürdüğünü belirten Büyükelçi, Hindistan’a mücadeleden vazgeçmeyeceklerine ilişkin mesaj verdi.
ulusal.com.tr
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