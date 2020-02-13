Palu ailesi davasında karar

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008 yılında, kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Atv'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamalarının yöneltildiği tutuklu sanıklar Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu'nun "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Baba Harun Palu ise mahkemede yeminsiz olarak dinlenmiş, kızı Meryem kaybolduğunda cezaevinde olduğunu, oğlu ve kızının görüşe geldiğinde çelişkili sözler söylediğini, eşinin ise kendisine gelip her şeyi itiraf ettiğini anlatmıştı. Eşinin anlattıklarına göre damat Tuncer'in Meryem'i 25 gün aç bırakıp olaydan bir günce dövdüğünü ve Meryem'in öldüğünü, Derince 95 Evler mevkisine gömüldüğünü söyledi. Meryem'e, Tuncer'den başka vuran olmadığı bilgisini alan Harun, Meryem'i kimin gömdüğünü bilmediğini de anlatmıştı. Daha sonra Hava'yla birlikte karakola gittiğini şikayetçi olduğunu anlatmış, o dönemde cenazenin arandığını ancak ceset bulunamayınca dosya kapatıldığı ifadesini vermişti.

Bugün görülen duruşmada hakim, tutuklu yargılanan Tuncer Ustael, Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında kararını verdi.

Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer tutuklu 5 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

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