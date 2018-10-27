Konkordato ilan eden şirketlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. 56 yıldır hizmet veren turizm devi Pamukkale Turizm'de konkordato ilan eden şirketler arasında yerini aldı. 600 otobüs filosu ve 3.500 çalışanı olan Pamukkale turizm nakit sıkıntısı ve borçlarından dolayı geçici bir süre mühlet aldı.

Pamukkale Turizm, konkordato ilanını internet sitesindeki duyuru ile ilan etti.



İşte o duyuru:



"Biz işimizin başındayız. Sadece biraz morale ihtiyacımız var"



Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce "sevdiklerinize ulaştırmak" üzere Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kuruldul. Takdir ve desteğiniz ile büyüyerek, ülkemizin Karayolu Ulaşımının Ulusal bir değeri halibe geldik. Yarım asırı aşan süreçte, sizlerden aldığımız güç ile daima "keyifli yolcuk"ları üşkemizin güzel insanlarına ulaştırma çabası içinde olduk. Bu amaç ile yatırımlarımızı ve yeniliklerimizi hız kesmeden sürdürdük.



İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir. Çünkü biz, ülkemizin yaşadığı sıkıntıları geçmişte defalarca başardığımız gibi, birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket ederek aşacağımıza yürekten inanıyoruz.



Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp normal seyrinde devam edecektir. Bu güne kadar olduğu gibi bu süreçte de "koşulsuz müşteri memnuniyeti" ilkemizden asla taviz vermeden, kaliteyi opsiyon olarak değil standart olarak sunmaya devam edeceğiz. Ülke ekonomimize istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk bilinci ile sürdüreceğiz. Sevgi ve güven ile yıllardır bizi tercih eden 7'den 70'e tüm yolcularımızın bu geçici süreçte bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanmıcız tamdır. Tecevvüh ve destekleriniz için yürekten teşekkürler.



