Şeker işçisinden sonra şeker pancarı çiftçisi de fabrikaların özelleştirilmesine tepki gösterdi. Ulusal Kanal’a konuşan çiftçiler, “Madem fabrikaları yük olarak görüyorlar çiftçi kooperatiflerine satsınlar” önerisi yaptı. Çiftçiler pancar üretimine getirilen kotalardan dolayı ekim yapamadıklarını da vurguladı.

Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Sarıoba Köyü'nde temel geçim kaynağı şeker pancarı üretimi. Çiftçiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepkili.



Şekerden ekmeğini çıkaran Sarıoba köylülerinin bir önerisi de var.



Şeker pancarının çiftçiyi ekonomik olarak ayakta tuttuğunu ifade eden çiftçi Seçkin Gürsoy, “Madem fabrikaları yük olarak görüyorlar, çiftçilere satsınlar” dedi.



Şeker pancarı üreticisi Gökhan Aytekin ise özelleştirmenin çiftçileri karamsarlığa sürüklediğini söylüyor.



Şeker pancarı üretimine 7 yıl önce kota getirildiğini hatırlatan çiftçi Tekin Güney de kotadan dolayı ekim yapamadıklarını belirtti.





Haber: Tansev Kara

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