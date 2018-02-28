banner972
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki
Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor

Pancar çiftçisi tepkili

Şeker işçisinden sonra şeker pancarı çiftçisi de fabrikaların özelleştirilmesine tepki gösterdi. Ulusal Kanal’a konuşan çiftçiler, “Madem fabrikaları yük olarak görüyorlar çiftçi kooperatiflerine satsınlar” önerisi yaptı. Çiftçiler pancar üretimine getirilen kotalardan dolayı ekim yapamadıklarını da vurguladı.

Pancar çiftçisi tepkili

Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Sarıoba Köyü'nde temel geçim kaynağı şeker pancarı üretimi. Çiftçiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepkili. 

Şekerden ekmeğini çıkaran Sarıoba köylülerinin bir önerisi de var. 

Şeker pancarının çiftçiyi ekonomik olarak ayakta tuttuğunu ifade eden çiftçi Seçkin Gürsoy, “Madem fabrikaları yük olarak görüyorlar, çiftçilere satsınlar” dedi.

Şeker pancarı üreticisi Gökhan Aytekin ise özelleştirmenin çiftçileri karamsarlığa sürüklediğini söylüyor. 

Şeker pancarı üretimine 7 yıl önce kota getirildiğini hatırlatan çiftçi Tekin Güney de kotadan dolayı ekim yapamadıklarını belirtti.


Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Şeker işçisi #şeker fabrikaları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.