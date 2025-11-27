Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı
Katolik Kilisesi'nin Mayıs ayındaki Papalık Seçimi ile göreve gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisine Ankara'dan başladı.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bulunduğu heyet tarafından karşılanan Papa 14. Leo, ziyaretinin ilk durağı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e geçti.
Mozoleye çelenk bırakma merasiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Papa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Papa 14. Leo, deftere şu duygularını not etti: "Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmam için Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin ve halkının üzerine bolca barış ve refah lütfu diliyorum."
Papa 14. Leo'nun bir sonraki önemli durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılanan Vatikan Devlet Başkanı, tören birliğini Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Külliye'deki resmi temaslarını tamamlayan Papa 14. Leo, buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir görüşme gerçekleştirecek. Başkentteki resmi temaslarının ardından Papa, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geçecek.
Papa 14. Leo'nun İstanbul programı da oldukça yoğun:
Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek.
Ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
Aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine geçerek, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.
Papa 14. Leo'nun 29 Kasım'daki programında ise farklı inanç gruplarıyla temaslar yer alıyor.
İlk olarak Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak.
Ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.
Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve ardından ortak bildiri imzalayacak.
Vatikan Devlet Başkanı'nın cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle devam edecek.
SON DURAK LÜBNAN
Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek olan Papa 14. Leo, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel bir uçakla ayrılarak, gezisinin ikinci ayağı olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.